Prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w Białym Domu powiedział, że Paryż we Francji wkrótce stanie się „muzułmańskim miastem”. Powiązał to z, jego zdaniem, polityką imigracyjną prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Oświadczenie Trumpa

Trump powiedział, że kilka lat temu ostrzegał Macrona, iż pozwolenie dużej liczbie imigrantów na przyjazd do Francji było wielkim błędem. Według niego Francja powinna była zamknąć granice tak samo, jak, jak twierdził, zrobiły to Stany Zjednoczone.

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Prezydent USA stwierdził również, że francuskie granice pozostają problemem. Ponadto skrytykował sytuację w sektorze energetycznym Francji.

Protesty we Francji

Jak podaje Euronews, oświadczenie Trumpa padło kilka dni po gwałtownych protestach i grabieżach w kilku miastach Francji. W materiale jako przyczyny tych protestów wskazano koszty życia oraz warunki nauki w szkołach.

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