波兰购物标准中价格超过质量居首位——RMF24

在波兰，价格已成为选择商品时的主要标准：88.5%的受访者将其列为最重要因素。质量以76.1%位居第二。这是根据RMF24报道的一项调查结果。

消费者优先事项的变化

就在2024年，87.3%的受访者认为质量比价格更重要，而76.4%的人将价格列为优先事项。在最新一轮调查中，价格领先质量12.4个百分点。专家将这一变化与生活成本上涨和通货膨胀联系起来，这些因素迫使消费者寻求节省开支。

价格对收入低于2000兹罗提的人最为重要：该群体中90.2%的人将其列为关键标准，而62.3%的人选择质量。在收入超过1万兹罗提的受访者中，这两个因素同样重要，均为82.1%。

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愿意额外付费的比例下降

2026年，59.2%的受访者表示愿意为更好的质量支付更多费用，而两年前这一比例为82.9%。在收入最低的人群中，愿意为质量更高的商品额外付费的比例为37.7%；在收入超过1万兹罗提的人群中，这一比例为73.1%。

同时，82.8%的调查参与者认为，在可能的情况下应选择波兰商品。不过，产品产地在购买标准中仅排第三位，24.4%的受访者提及这一因素。该调查于2026年9月16日至19日采用CAWI方法进行，样本为1010名成年波兰人，具有代表性。

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