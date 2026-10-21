В Польше цена стала главным критерием при выборе товаров: 88,5% респондентов назвали её наиболее важной. Качество заняло второе место с показателем 76,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, о которых сообщает RMF24.

Изменение приоритетов покупателей

Ещё в 2024 году качество было важнее цены для 87,3% опрошенных, тогда как цену назвали приоритетом 76,4%. В последнем измерении цена опередила качество на 12,4 процентного пункта. Эксперты связывают это изменение с ростом стоимости жизни и инфляцией, которые заставляют потребителей искать способы сэкономить.

Наибольшее значение цена имеет для людей с доходом менее 2 тыс. злотых: 90,2% представителей этой группы назвали её ключевым критерием, а качество — 62,3%. Среди респондентов с доходом свыше 10 тыс. злотых оба фактора одинаково важны — по 82,1%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Готовность доплачивать снижается

Готовность платить больше за лучшее качество в 2026 году заявили 59,2% опрошенных, тогда как два года назад таких было 82,9%. Среди людей с самыми низкими доходами готовы доплачивать за более качественный товар 37,7%, а среди тех, кто зарабатывает свыше 10 тыс. злотых, — 73,1%.

В то же время 82,8% участников опроса считают, что при возможности следует выбирать польские товары. Однако происхождение продукции заняло лишь третье место среди критериев покупки — его указали 24,4% респондентов. Исследование проводилось 16–19 сентября 2026 года методом CAWI на репрезентативной выборке из 1010 взрослых поляков.

Читай нас в