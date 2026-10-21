W Polsce cena stała się głównym kryterium przy wyborze produktów: za najważniejszą uznało ją 88,5% respondentów. Jakość zajęła drugie miejsce z wynikiem 76,1%. Wynika to z badania, o którym informuje RMF24.

Zmiana priorytetów konsumentów

Jeszcze w 2024 roku jakość była ważniejsza od ceny dla 87,3% ankietowanych, podczas gdy cenę jako priorytet wskazało 76,4%. W najnowszym pomiarze cena wyprzedziła jakość o 12,4 punktu procentowego. Eksperci wiążą tę zmianę ze wzrostem kosztów życia i inflacją, które zmuszają konsumentów do szukania oszczędności.

Cena ma największe znaczenie dla osób z dochodem poniżej 2 tys. złotych: 90,2% przedstawicieli tej grupy uznało ją za kluczowe kryterium, a jakość — 62,3%. Wśród respondentów z dochodem powyżej 10 tys. złotych oba czynniki są równie ważne — po 82,1%.

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Gotowość do dopłacania spada

Gotowość do płacenia więcej za lepszą jakość w 2026 roku zadeklarowało 59,2% ankietowanych, podczas gdy dwa lata wcześniej było ich 82,9%. Wśród osób o najniższych dochodach gotowość do dopłaty za produkt wyższej jakości deklaruje 37,7%, a wśród zarabiających ponad 10 tys. złotych — 73,1%.

Jednocześnie 82,8% uczestników badania uważa, że jeśli to możliwe, należy wybierać polskie produkty. Pochodzenie produktu zajęło jednak dopiero trzecie miejsce wśród kryteriów zakupu — wskazało je 24,4% respondentów. Badanie przeprowadzono w dniach 16–19 września 2026 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków.

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