Premier Polski Donald Tusk ogłosił plan uproszczenia procedury otrzymywania świadczeń w ramach programu 800 plus. Polska chce znieść wymóg corocznego składania nowego wniosku o to świadczenie, informuje RMF24.

Jeden wniosek po urodzeniu dziecka

Według Tuska rodzicom wystarczy złożyć pierwszy wniosek po narodzinach dziecka. Następnie świadczenia 800 plus mają automatycznie trafiać na konto rodziny aż do ukończenia przez dziecko 18 lat, bez konieczności corocznego odnawiania wniosku.

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Obecne zasady i wyjątki

Obecnie osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze muszą co roku ponownie składać wniosek. Tusk powiedział, że władze dążą do zniesienia tego obowiązku, który określił jako uciążliwy dla świadczeniobiorców.

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której rodzice będą zobowiązani poinformować instytucję o istotnych zmianach dotyczących wypłaty świadczenia. Premier przedstawił plan przed posiedzeniem rządu.

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