Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о плане упростить порядок получения выплат по программе 800 plus. В Польше хотят отменить требование ежегодно подавать новое заявление на назначение этой помощи, сообщает RMF24.

Одно заявление после рождения ребенка

По словам Туска, родителям будет достаточно подать первое заявление после рождения ребенка. После этого выплаты 800 plus должны автоматически поступать на счет семьи до достижения ребенком 18 лет без необходимости ежегодно продлевать заявление.

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Действующий порядок и исключения

Сейчас получатели пособия по воспитанию ребенка должны ежегодно заново подавать заявление. Туск сказал, что власти стремятся отменить эту обязанность, которую он назвал обременительной для получателей выплат.

Исключением станет ситуация, когда родители будут обязаны уведомить учреждение о существенных изменениях, касающихся выплаты пособия. Премьер озвучил план перед заседанием правительства.

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