В Великобритании инженеры завершили демонтаж трёх мачт затонувшего грузового судна времён Второй мировой войны SS Richard Montgomery в эстуарии Темзы близ Ширнесса. На борту судна, затонувшего в 1944 году, остаётся около 1 400 тонн боеприпасов. Работы провели без взрыва, которого опасались десятилетиями, сообщает The Guardian.

Мачты могли повредить корпус

Мачты SS Richard Montgomery выступали над водой неподалёку от Ширнесса. Их демонтировали из-за опасений, что конструкции могут упасть на опасный груз и вызвать взрыв. Министр по морским вопросам Кир Мэтер сообщил Палате общин, что все три мачты были успешно сняты в рамках сложного проекта, потребовавшего специализированных инженерных решений и управления рисками.

По его словам, мачты создавали значительную нагрузку на конструкцию судна, а их удаление снизило этот риск и должно способствовать долгосрочному безопасному управлению участком. Работы завершили досрочно, а расходы оказались ниже прогнозируемых 9,5 млн фунтов стерлингов.

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Боеприпасы и ограничения

Точный состав груза в трёх трюмах судна неизвестен. Вместе с тем в отчёте оборонного агентства предполагалось, что там могут находиться почти 300 бомб весом 2 000 фунтов, или около 900 килограммов каждая, а также более 2 000 кассетных бомб.

Эксперты по-разному оценивали возможные последствия взрыва после 82 лет пребывания судна под водой. В отчёте британского правительства 2000 года отмечалось, что взрыв представлял бы риск для имущества и местного населения. Мачты передали в морской музей Historic Dockyard Chatham в графстве Кент из-за исторической значимости SS Richard Montgomery и его роли в поддержке союзных сил во время Второй мировой войны.

Вокруг затонувшего судна продолжат действовать зона ограничения судоходства и постоянный мониторинг. С 2025 года над местом аварии также введён запрет на полёты.

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