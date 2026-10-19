W Wielkiej Brytanii inżynierowie zakończyli demontaż trzech masztów zatopionego statku towarowego z czasów II wojny światowej SS Richard Montgomery w estuarium Tamizy w pobliżu Sheerness. Na pokładzie jednostki, która zatonęła w 1944 roku, pozostaje około 1 400 ton amunicji. Prace przeprowadzono bez eksplozji, której obawiano się przez dziesięciolecia, informuje The Guardian.

Maszty mogły uszkodzić kadłub

Maszty SS Richard Montgomery wystawały ponad wodę niedaleko Sheerness. Zdemontowano je z obawy, że konstrukcje mogą spaść na niebezpieczny ładunek i spowodować eksplozję. Minister ds. morskich Keir Mather poinformował Izbę Gmin, że wszystkie trzy maszty zostały pomyślnie usunięte w ramach złożonego projektu, który wymagał specjalistycznych rozwiązań inżynieryjnych i zarządzania ryzykiem.

Jak powiedział, maszty powodowały znaczne obciążenie konstrukcji statku, a ich usunięcie zmniejszyło to ryzyko i powinno przyczynić się do długoterminowego bezpiecznego zarządzania miejscem. Prace zakończono przed terminem, a koszty były niższe od prognozowanych 9,5 mln funtów.

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Amunicja i ograniczenia

Dokładny skład ładunku w trzech ładowniach statku nie jest znany. W raporcie agencji obronnej oszacowano jednak, że może się tam znajdować prawie 300 bomb o masie 2 000 funtów, czyli około 900 kilogramów każda, a także ponad 2 000 bomb kasetowych.

Eksperci różnie oceniali możliwe skutki eksplozji po 82 latach przebywania statku pod wodą. W raporcie brytyjskiego rządu z 2000 roku wskazano, że eksplozja stanowiłaby zagrożenie dla mienia i lokalnej ludności. Maszty przekazano do muzeum morskiego Historic Dockyard Chatham w hrabstwie Kent ze względu na historyczne znaczenie SS Richard Montgomery oraz jego rolę we wspieraniu sił alianckich podczas II wojny światowej.

Wokół wraku nadal będą obowiązywać strefa ograniczeń żeglugowych oraz stały monitoring. Od 2025 roku nad miejscem katastrofy obowiązuje również zakaz lotów.

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