英国工程师已完成拆除泰晤士河口希尔内斯附近沉没的二战时期货船SS Richard Montgomery上的三根桅杆。该船于1944年沉没，船上仍留有约1,400吨弹药。此次作业未发生数十年来一直令人担忧的爆炸，《卫报》报道。

桅杆可能损坏船体

SS Richard Montgomery的桅杆曾在希尔内斯附近露出水面。由于担心这些结构可能倒向危险货物并引发爆炸，桅杆被拆除。海事大臣基尔·梅瑟向英国下议院表示，作为一项复杂项目的一部分，三根桅杆均已成功拆除，该项目需要专业工程方案和风险管理。

他说，桅杆对船体结构造成了显著负荷，拆除桅杆降低了这一风险，并将有助于对该地点进行长期安全管理。工程提前完成，成本低于预计的950万英镑。

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弹药与限制措施

船只三个货舱中货物的确切组成尚不清楚。不过，一份国防机构报告估计，其中可能有近300枚重2,000磅、即每枚约900公斤的炸弹，以及超过2,000枚集束炸弹。

专家对该船在水下82年后发生爆炸的可能后果作出了不同评估。英国政府2000年的一份报告指出，爆炸将对财产和当地居民构成风险。这些桅杆因SS Richard Montgomery的历史意义及其在第二次世界大战期间支持盟军的作用，被移交给位于肯特郡的Historic Dockyard Chatham海事博物馆。

沉船周围将继续实施航行限制区和永久监测。自2025年起，事故地点上空还实施了禁飞令。

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