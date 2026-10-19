Израиль заявил о постепенном возобновлении коммерческих поставок товаров в сектор Газа после нескольких дней паузы из-за спора о платежах, связанных с ХАМАС. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Условия возобновления поставок

Израильская военная структура COGAT, координирующая гуманитарные вопросы в Газе, сообщила, что приняла это решение после заявлений торговцев: по их словам, представители ХАМАС перестали требовать по 10 тысяч шекелей, или 3225 долларов, за каждый грузовик.

В COGAT подчеркнули, что не смогли независимо проверить сообщения торговцев. Поставки будут возобновляться постепенно, при этом товарам первой необходимости перед зимой будет отдаваться приоритет. Контроль за расчетами усилят: платежи должны осуществляться только посредством документированных банковских переводов. Торговцев, которые, по данным COGAT, заплатят средства ХАМАС, будут исключать из системы.

Позиция ХАМАС и ситуация в Газе

ХАМАС заявил, что сумма в 10 тысяч шекелей была добровольным взносом более состоятельных жителей Газы в национальный фонд помощи людям, нуждающимся в поддержке на охваченной войной территории.

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Большинство жителей сектора Газа, по данным Reuters, по-прежнему зависит от гуманитарной помощи после трех лет войны, неоднократных перемещений и жестких ограничений на доставку помощи. Заключенное при посредничестве США перемирие в октябре 2025 года остановило наиболее интенсивные боевые действия, однако израильские атаки не прекратились.

Местные органы здравоохранения 19 октября сообщили как минимум о пяти погибших палестинцах, в том числе 14-летнем мальчике, в результате отдельных израильских ударов по городу Газа и Хан-Юнису. Израильские военные не стали немедленно комментировать эти сообщения. По данным органов здравоохранения Газы, с начала перемирия израильский огонь унес жизни около 1,5 тысячи палестинцев; Израиль сообщил о гибели четырех своих военных от действий боевиков в Газе за тот же период.

Израиль утверждает, что ХАМАС продолжает перевооружаться и осуществлять атаки вопреки перемирию. ХАМАС, со своей стороны, обвиняет Израиль в подрыве договоренности.

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