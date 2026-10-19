以色列表示，在因与哈马斯有关的付款争议而暂停数日后，将逐步恢复向加沙地带商业供应货物。Cyprus Mail报道。

恢复供应的条件

负责协调加沙人道主义事务的以色列军事机构COGAT表示，在商人发表声明后作出了这一决定；商人称，哈马斯代表已停止就每辆卡车索要1万谢克尔，即3225美元。

COGAT强调，无法独立核实商人的说法。供应将逐步恢复，在冬季到来前优先保障必需品。对结算的监管将加强：付款只能通过有记录的银行转账进行。根据COGAT的数据，向哈马斯付款的商人将被排除在该系统之外。

哈马斯的立场和加沙局势

哈马斯表示，1万谢克尔的款项是较富裕的加沙居民向国家援助基金作出的自愿捐款，该基金用于帮助这片受战争影响地区中需要支持的人。

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据路透社报道，在经历三年战争、多次流离失所和援助运送的严格限制后，加沙地带大多数居民仍依赖人道主义援助。2025年10月在美国斡旋下达成的停火协议停止了最激烈的战斗，但以色列的袭击并未停止。

当地卫生部门10月19日表示，至少5名巴勒斯坦人在以色列分别对加沙城和汗尤尼斯发动的袭击中死亡，其中包括一名14岁男孩。以色列军方未立即评论这些报道。据加沙卫生部门数据，自停火开始以来，以色列的炮火已造成约1500名巴勒斯坦人死亡；以色列表示，在同一时期有4名以军士兵在加沙被武装人员杀害。

以色列称，哈马斯仍在重新武装，并违反停火协议发动袭击。哈马斯则指责以色列破坏该协议。

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