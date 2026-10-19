Izrael oświadczył, że stopniowo wznowi komercyjne dostawy towarów do Strefy Gazy po kilkudniowej przerwie spowodowanej sporem o płatności powiązane z Hamasem. Informuje o tym Cyprus Mail.

Warunki wznowienia dostaw

Izraelska struktura wojskowa COGAT, która koordynuje kwestie humanitarne w Gazie, poinformowała, że podjęła tę decyzję po oświadczeniach handlowców. Według nich przedstawiciele Hamasu przestali żądać 10 tys. szekli, czyli 3225 dolarów, za każdą ciężarówkę.

COGAT podkreślił, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji handlowców. Dostawy będą wznawiane stopniowo, a przed zimą priorytet otrzymają towary pierwszej potrzeby. Kontrola rozliczeń zostanie zaostrzona: płatności muszą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem udokumentowanych przelewów bankowych. Handlowcy, którzy według COGAT zapłacą pieniądze Hamasowi, zostaną wykluczeni z systemu.

Stanowisko Hamasu i sytuacja w Gazie

Hamas oświadczył, że kwota 10 tys. szekli była dobrowolną wpłatą zamożniejszych mieszkańców Gazy na krajowy fundusz pomocy osobom potrzebującym wsparcia na objętym wojną terytorium.

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Większość mieszkańców Strefy Gazy, według Reutersa, nadal jest zależna od pomocy humanitarnej po trzech latach wojny, wielokrotnych przesiedleniach i surowych ograniczeniach dostaw pomocy. Zawarte przy mediacji USA zawieszenie broni w październiku 2025 roku zatrzymało najintensywniejsze walki, jednak izraelskie ataki nie ustały.

Lokalne władze ochrony zdrowia 19 października poinformowały o co najmniej pięciu zabitych Palestyńczykach, w tym 14-letnim chłopcu, w wyniku odrębnych izraelskich uderzeń na miasto Gaza i Chan Junus. Izraelskie wojsko nie skomentowało natychmiast tych doniesień. Według władz ochrony zdrowia Gazy od początku zawieszenia broni izraelski ogień zabił około 1,5 tys. Palestyńczyków; Izrael poinformował o śmierci czterech swoich żołnierzy z rąk bojowników w Gazie w tym samym okresie.

Izrael twierdzi, że Hamas nadal się dozbraja i przeprowadza ataki z naruszeniem zawieszenia broni. Hamas ze swojej strony oskarża Izrael o podważanie porozumienia.

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