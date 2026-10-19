В Великобритании бывший близкий помощник лидера Reform UK Найджела Фараджа Дэн Джукс на скрытой записи заявил, что объяснение Фараджа о подарке в £5 млн как о вознаграждении за Brexit не соответствовало позиции пресс-службы. Об этом сообщает The Guardian.

Запись сделала группа журналистских расследований Verbatim. В разговоре с репортером, выдававшим себя за донора, Джукс сказал, что признание Фараджа о политическом вознаграждении «не было линией пресс-службы». По словам Джукса, нынешнее объяснение заключается в том, что деньги были благодарностью за Brexit и должны были оплачивать безопасность Фараджа до конца его жизни.

Объяснение относительно £5 млн

14 мая Фарадж заявил газете The Sun, что £5 млн были переданы ему без каких-либо условий, но одновременно назвал их вознаграждением за 27 лет кампании за Brexit. Ранее он также объяснял получение средств потребностью в личной безопасности.

Деньги предоставил криптомиллиардер Кристофер Харборн. Ранее он заявлял, что подарок должен был поддержать безопасность Фараджа не только сейчас, но и на протяжении всей его жизни. Адвокаты Харборна утверждали, что он ничего не ожидал взамен и не предполагал возвращения Фараджа в политику.

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По данным The Guardian, сроки передачи средств являются предметом спора. Представители Харборна заявляли, что подарок был сделан 5 апреля 2024 года. В то же время источники издания в финансовой сфере сообщили, что часть суммы поступила в конце мая — незадолго до того, как 3 июня Фарадж объявил о намерении баллотироваться в парламент.

Проверки и реакции

Парламентский надзорный орган проверяет, должен ли был Фарадж задекларировать £5 млн в соответствии с парламентскими правилами. Также продолжается полицейское расследование. Внутренняя проверка Reform UK пришла к выводу, что Джукс и другой высокопоставленный представитель партии Джеймс Орр не нарушили запрет на иностранные пожертвования.

Представитель Фараджа не ответил на ряд вопросов The Guardian, в том числе касательно утверждения об отклонении от позиции пресс-службы. В то же время он заявил, что Джукс правильно описал назначение подарка как средства на пожизненную безопасность Фараджа. Адвокаты Джукса назвали скрытую запись результатом длительной провокации и выборочного монтажа, направленных на дискредитацию Reform UK, и заявили, что их клиент отрицает какие-либо нарушения.

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