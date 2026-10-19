W Wielkiej Brytanii Dan Jukes, były bliski pomocnik lidera Reform UK Nigela Farage’a, powiedział na potajemnie wykonanym nagraniu, że wyjaśnienie Farage’a, iż prezent w wysokości 5 mln funtów był nagrodą za Brexit, nie odpowiadało stanowisku biura prasowego. Poinformował o tym The Guardian.

Nagranie wykonała grupa dziennikarstwa śledczego Verbatim. W rozmowie z reporterem podającym się za darczyńcę Jukes powiedział, że przyznanie przez Farage’a, iż była to polityczna nagroda, „nie było linią biura prasowego”. Według Jukesa obecne wyjaśnienie jest takie, że pieniądze były podziękowaniem za Brexit i miały opłacać bezpieczeństwo Farage’a do końca jego życia.

Wyjaśnienie dotyczące 5 mln funtów

14 maja Farage powiedział gazecie The Sun, że 5 mln funtów przekazano mu bez żadnych warunków, ale jednocześnie nazwał je nagrodą za 27 lat kampanii na rzecz Brexitu. Wcześniej otrzymanie środków tłumaczył również potrzebą zapewnienia sobie bezpieczeństwa osobistego.

Pieniądze przekazał kryptomiliarder Christopher Harborne. Wcześniej twierdził on, że prezent miał wspierać bezpieczeństwo Farage’a nie tylko obecnie, ale przez całe jego życie. Prawnicy Harborne’a utrzymywali, że nie oczekiwał on niczego w zamian i nie przewidywał powrotu Farage’a do polityki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według The Guardian termin przekazania środków jest przedmiotem sporu. Przedstawiciele Harborne’a twierdzili, że prezent został przekazany 5 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie źródła gazety w sektorze finansowym poinformowały, że część kwoty wpłynęła pod koniec maja — krótko przed tym, jak 3 czerwca Farage ogłosił zamiar kandydowania do parlamentu.

Kontrole i reakcje

Parlamentarny organ nadzorczy sprawdza, czy Farage powinien był zadeklarować 5 mln funtów zgodnie z zasadami parlamentarnymi. Trwa również policyjne dochodzenie. Wewnętrzna kontrola Reform UK wykazała, że Jukes i inny wysokiej rangi działacz partii, James Orr, nie naruszyli zakazu zagranicznych darowizn.

Przedstawiciel Farage’a nie odpowiedział na szereg pytań The Guardian, w tym dotyczących twierdzenia o odejściu od stanowiska biura prasowego. Jednocześnie stwierdził, że Jukes prawidłowo opisał przeznaczenie prezentu jako środki na dożywotnie bezpieczeństwo Farage’a. Prawnicy Jukesa nazwali potajemne nagranie rezultatem długotrwałej prowokacji i selektywnego montażu, mających na celu zdyskredytowanie Reform UK, oraz oświadczyli, że ich klient zaprzecza wszelkim naruszeniom.

Czytaj nas na