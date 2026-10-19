在英国，改革英国党（Reform UK）领袖奈杰尔·法拉奇的前亲密助手丹·朱克斯在一段秘密录音中表示，法拉奇将500万英镑礼物解释为对脱欧的奖励，并不符合新闻办公室的立场。据《卫报》报道。

该录音由调查新闻团体Verbatim制作。在与一名冒充捐赠人的记者交谈时，朱克斯称，法拉奇承认这是政治奖励“并不是新闻办公室的口径”。朱克斯说，目前的解释是，这笔钱是对脱欧的感谢，并将用于支付法拉奇终身的安保费用。

关于500万英镑的解释

5月14日，法拉奇对《太阳报》表示，这500万英镑是在没有任何条件的情况下交给他的，但同时称其为对27年脱欧运动的奖励。他此前也以个人安保需求解释获得这笔资金。

这笔钱由加密货币亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩提供。他此前表示，这份礼物旨在支持法拉奇不仅现在、而且终其一生的安保。哈伯恩的律师称，他并未期待任何回报，也未预料到法拉奇会重返政坛。

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据《卫报》报道，资金转交的时间存在争议。哈伯恩的代表称，这份礼物于2024年4月5日作出。与此同时，该报在金融领域的消息人士称，部分款项于5月底到账——不久后，法拉奇于6月3日宣布打算竞选议员。

审查与回应

议会监督机构正在审查法拉奇是否应根据议会规则申报这500万英镑。警方调查也仍在进行。改革英国党的一项内部审查得出结论称，朱克斯和该党另一名高级官员詹姆斯·奥尔没有违反禁止外国捐款的规定。

法拉奇的一名代表没有回答《卫报》提出的一系列问题，其中包括有关偏离新闻办公室立场的说法。不过，他表示，朱克斯正确描述了这份礼物的用途，即用于法拉奇终身安保的资金。朱克斯的律师称，这段秘密录音是长期诱导和选择性剪辑的结果，旨在抹黑改革英国党，并表示他们的客户否认有任何违规行为。

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