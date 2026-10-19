Chiny są gotowe zbadać informacje, które rząd Jemenu może przedstawić w sprawie domniemanych dostaw przez chińskie firmy sprzętu i komponentów związanych z programami rakietowymi Huti. Shao Zheng, chargé d’affaires Ambasady ChRL w Jemenie, odrzucił takie doniesienia jako bezpodstawne.

W wywiadzie dla Asharq Al-Awsat dyplomata oświadczył, że Pekin ściśle kontroluje eksport towarów i materiałów podwójnego zastosowania oraz przestrzega odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucji 2216. Jak powiedział, strona chińska wielokrotnie informowała władze Jemenu o gotowości do zbadania dowodów lub zgłoszeń w tej sprawie i przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji.

Stanowisko Pekinu wobec Jemenu

Shao Zheng zaznaczył, że Chiny śledzą sytuację wojskową w Jemenie i wspierają międzynarodowo uznawany rząd tego kraju, jego suwerenność, integralność terytorialną i jedność narodową. Wezwał Huti do porzucenia działań wojskowych i powrotu do pokojowego dialogu.

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Dyplomata oświadczył również, że Chiny sprzeciwiają się atakom na statki na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab al-Mandab. Pekin wspiera wolność żeglugi na tych wodach i podkreśla konieczność nieprzerwanego przepływu handlu międzynarodowego i dostaw. Według Shao przez cieśninę Bab al-Mandab przechodzi około 10% światowego handlu, w tym ładunki gazu, ropy naftowej, nawozów i zboża.

Pomoc i współpraca

Przedstawiciel ChRL poinformował, że na początku tego roku Chiny podpisały nową umowę o pomocy rozwojowej dla Jemenu, przewidującą dodatkowy grant w wysokości 50 mln juanów. Pekin ogłosił również zerowe cła na cały jemeński eksport, w tym produkty rybne.

Shao Zheng dodał, że Chiny i Jemen obchodzą w tym roku 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Według niego około 6,5 tys. jemeńskich studentów studiuje obecnie w Chinach, a Pekin planuje przyznać dodatkowe stypendia.

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