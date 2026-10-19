На саммите ЕС в столице Бельгии Брюсселе не удалось согласовать более жесткие формулировки по миграционной политике, которые продвигали Польша, Италия и Дания. Инициативу трех государств поддержало большинство лидеров, однако против выступили Франция, Испания и Люксембург, сообщает RMF24.

Спор Туска и Санчеса

По информации польского медиа, во время закрытой дискуссии премьер-министр Польши Дональд Туск резко поспорил с главой правительства Испании Педро Санчесом. Собеседник RMF24 назвал разговор очень напряженным.

Санчес выступал за легализацию пребывания сотен тысяч мигрантов без документов. Он аргументировал это тем, что урегулирование их статуса будет способствовать интеграции, защите трудовых прав и контролю над ситуацией. Туск, по данным RMF24, выступил против такого подхода, считая, что он может поощрять незаконное пересечение границ и сказаться на безопасности других государств Евросоюза.

Польский премьер, как пишет издание, поддержал усиление охраны внешних границ ЕС, противодействие нелегальной миграции, депортацию иностранцев, нарушающих закон, а также возможность применения более строгой политики в сфере убежища.

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Работа над итогами саммита

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил, что Польша вместе с Данией и Италией была готова к стратегической дискуссии на заседании Европейского совета. По его словам, практически все страны-члены разделяют направление, предложенное тремя государствами, однако необходимо убедить Францию и Испанию.

RMF24 также со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что Туск ненадолго покинул зал заседаний для консультаций с польской делегацией. Премьер-министры Чехии и Венгрии якобы не хотели принимать решение в его отсутствие, а председатель Европейского совета Антониу Кошта позвонил польскому премьеру и попросил его вернуться к переговорам.

В итоговых выводах саммита ЕС предусмотрена разработка Европейской комиссией механизмов реагирования на кризисные ситуации, связанные с наплывом мигрантов на внешних границах Союза. Польша настаивает, чтобы такие механизмы учитывали специфику отдельных государств, в частности постоянное миграционное давление на ее границе с Беларусью.

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