На юге Великобритании в конце недели ожидают первый названный шторм сезона — Остин. Метеорологическая служба страны выпустила жёлтое предупреждение о сильном ветре: в зоне его действия прогнозируются порывы до 50–60 миль в час, а на открытых побережьях — более 70 миль в час.

Как сообщает The Guardian, предупреждение будет действовать с полуночи до полудня пятницы. Оно охватывает большую часть юго-запада Англии и юг Уэльса. Непогода также может затронуть участки южного побережья вплоть до Брайтона.

Шторм будет приближаться с запада

По данным Met Office, во вторник и среду во многих районах Великобритании пройдут дожди и кратковременные осадки. В четверг шторм Остин начнёт приближаться к юго-западу страны.

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Метеорологи объяснили, что область низкого давления над Атлантикой будет быстро усиливаться под влиянием струйного течения. Точная траектория и положение шторма ещё определяются, однако синоптики предупреждают о возможных перебоях в отдельных местах.

Дожди и ветер сохранятся в выходные

В пятницу Остин будет двигаться с запада на восток, а позднее ветер должен ослабеть. Во многих районах ожидается от 20 до 30 мм осадков.

Поздно в пятницу шторм выйдет в Северное море, однако в течение выходных и в начале следующей недели в Великобритании сохранится ветреная и дождливая погода. По прогнозу Met Office, наиболее сильные осадки вероятнее в западных районах.

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