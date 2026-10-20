Na południu Wielkiej Brytanii pod koniec tygodnia spodziewany jest pierwszy nazwany sztorm sezonu — Austen. Krajowa służba meteorologiczna wydała żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem: na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowane są porywy do 50–60 mil na godzinę, a na otwartych wybrzeżach — ponad 70 mil na godzinę.

Jak podaje The Guardian, ostrzeżenie będzie obowiązywać od północy do południa w piątek. Obejmuje ono większość południowo-zachodniej Anglii i południową Walię. Niekorzystna pogoda może także dotknąć odcinki południowego wybrzeża aż po Brighton.

Sztorm będzie nadciągał z zachodu

Według Met Office we wtorek i środę w wielu rejonach Wielkiej Brytanii wystąpią deszcze i przelotne opady. W czwartek sztorm Austen zacznie zbliżać się do południowego zachodu kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Meteorolodzy wyjaśnili, że obszar niskiego ciśnienia nad Atlantykiem będzie szybko się nasilał pod wpływem prądu strumieniowego. Dokładna trajektoria i położenie sztormu są jeszcze ustalane, jednak synoptycy ostrzegają przed możliwymi zakłóceniami w niektórych miejscach.

Deszcz i wiatr utrzymają się w weekend

W piątek Austen będzie przemieszczał się z zachodu na wschód, a później wiatr ma osłabnąć. W wielu rejonach spodziewane jest od 20 do 30 mm opadów.

Późno w piątek sztorm wyjdzie nad Morze Północne, jednak przez cały weekend i na początku przyszłego tygodnia w Wielkiej Brytanii utrzyma się wietrzna i deszczowa pogoda. Według prognozy Met Office najsilniejsze opady są bardziej prawdopodobne w zachodnich rejonach.

Czytaj nas na