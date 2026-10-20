Турция передала в свой парламент для ратификации оборонный пакт, заключенный с Пакистаном и Саудовской Аравией. Об этом со ссылкой на трех парламентских собеседников сообщает Cyprus Mail.

Соглашение о совместной обороне

Три страны подписали Мекканское соглашение о совместной обороне в августе. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на всех. При этом совместное заявление, опубликованное после подписания документа, не детализировало обязательства каждой из сторон.

На экстренной встрече альянса в Эр-Рияде ранее в этом месяце участники договорились обеспечить быстрое развертывание военных сил и средств в Саудовской Аравии. Турция осудила атаки хуситов на Саудовскую Аравию, заявила о готовности помочь Эр-Рияду с потребностями в военных технологиях, а также согласилась присоединиться к коалиции под руководством Саудовской Аравии для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

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Рассмотрение в парламенте

Для формального одобрения соглашения Турцией необходима его ратификация парламентом. Спикер парламента Нуман Куртулмуш после возвращения из визита в Кыргызстан должен передать документ в парламентскую комиссию по международным делам, утверждают два источника. Детали и содержание соглашения, как ожидается, станут публичными после его передачи в комиссию. По словам еще одного собеседника, комиссия может рассмотреть документ уже в пятницу.

Турецкий чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что вклад Турции, как ожидается, ограничится военным оборудованием, обменом разведданными и системами вооружений. Он добавил, что никакого иного развертывания в рамках альянса до сих пор не происходило. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканское соглашение не носит наступательного характера и что Турция не будет направлять войска в другую страну для проведения атак на ее территории.

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