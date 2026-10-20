土耳其已将与巴基斯坦和沙特阿拉伯签订的防务协议提交议会批准。《塞浦路斯邮报》报道称，消息来自三名议会消息人士。

共同防御协议

三国于8月签署了《麦加共同防御协议》。该协议规定，对其中一方的武装攻击将被视为对所有国家的攻击。同时，文件签署后发布的联合声明并未具体说明各方的义务。

本月早些时候，在利雅得举行的联盟紧急会议上，与会方同意确保在沙特阿拉伯快速部署军事力量和装备。土耳其谴责胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击，表示准备协助利雅得满足军事技术需求，并同意加入由沙特阿拉伯领导的联盟，以保障红海航运安全。

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议会审议

土耳其要正式批准该协议，必须经议会批准。两名消息人士称，议长努曼·库尔图尔穆什在结束对吉尔吉斯斯坦的访问返回后，将把文件提交议会国际事务委员会。预计协议的细节和内容将在提交委员会后公开。另一名消息人士表示，委员会最快可能于周五审议该文件。

一名不愿具名的土耳其官员表示，土耳其的贡献预计将限于军事装备、情报共享和武器系统。他补充说，迄今为止，联盟框架内尚未发生任何其他部署。土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，《麦加协议》不具有进攻性质，土耳其不会向其他国家派遣军队，以在其领土上实施攻击。

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