Turcja przekazała swojemu parlamentowi do ratyfikacji pakt obronny zawarty z Pakistanem i Arabią Saudyjską. Cyprus Mail informuje o tym, powołując się na trzech rozmówców parlamentarnych.

Umowa o wspólnej obronie

Trzy państwa podpisały w sierpniu Mekkańską Umowę o Wspólnej Obronnie. Przewiduje ona, że zbrojny atak na jednego z uczestników będzie traktowany jako atak na wszystkich. Jednocześnie wspólne oświadczenie opublikowane po podpisaniu dokumentu nie sprecyzowało zobowiązań każdej ze stron.

Na nadzwyczajnym spotkaniu sojuszu w Rijadzie na początku tego miesiąca uczestnicy uzgodnili zapewnienie szybkiego rozmieszczenia sił i środków wojskowych w Arabii Saudyjskiej. Turcja potępiła ataki Huti na Arabię Saudyjską, oświadczyła, że jest gotowa pomóc Rijadowi w zakresie potrzeb dotyczących technologii wojskowych, a także zgodziła się dołączyć do koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czerwonym.

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Rozpatrzenie w parlamencie

Do formalnego zatwierdzenia umowy przez Turcję konieczna jest jej ratyfikacja przez parlament. Po powrocie z wizyty w Kirgistanie przewodniczący parlamentu Numan Kurtulmuş ma przekazać dokument do parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, twierdzą dwa źródła. Szczegóły i treść umowy mają zostać upublicznione po przekazaniu jej do komisji. Według kolejnego rozmówcy komisja może rozpatrzyć dokument już w piątek.

Turecki urzędnik, który rozmawiał pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że wkład Turcji ma ograniczyć się do sprzętu wojskowego, wymiany informacji wywiadowczych i systemów uzbrojenia. Dodał, że dotychczas nie doszło do żadnego innego rozmieszczenia w ramach sojuszu. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oświadczył, że Mekkańska Umowa nie ma charakteru ofensywnego oraz że Turcja nie wyśle wojsk do innego kraju, aby przeprowadzać ataki na jego terytorium.

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