Туреччина передала парламенту пакт із Пакистаном та Саудівською Аравією — Cyprus Mail

Туреччина передала до свого парламенту для ратифікації оборонний пакт, укладений із Пакистаном та Саудівською Аравією. Про це з посиланням на трьох парламентських співрозмовників повідомляє Cyprus Mail.

Угода про спільну оборону

Три країни підписали Мекканську угоду про спільну оборону в серпні. Вона передбачає, що збройний напад на одного з учасників розглядатиметься як напад на всіх. Водночас спільна заява, оприлюднена після підписання документа, не деталізувала зобов’язання кожної зі сторін.

На екстреній зустрічі альянсу в Ер-Ріяді раніше цього місяця учасники домовилися забезпечити швидке розгортання військових сил і засобів у Саудівській Аравії. Туреччина засудила атаки хуситів на Саудівську Аравію, заявила про готовність допомогти Ер-Ріяду з потребами у військових технологіях, а також погодилася долучитися до коаліції під проводом Саудівської Аравії для гарантування безпеки судноплавства в Червоному морі.

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Розгляд у парламенті

Для формального схвалення угоди Туреччиною необхідна її ратифікація парламентом. Голова парламенту Нуман Куртулмуш після повернення з візиту до Киргизстану має передати документ до комісії парламенту з міжнародних справ, стверджують два джерела. Деталі та зміст угоди, як очікується, стануть публічними після її подання до комісії. За словами ще одного співрозмовника, комісія може розглянути документ уже в п’ятницю.

Турецький посадовець, який говорив на умовах анонімності, заявив, що внесок Туреччини, як очікується, обмежиться військовим обладнанням, обміном розвідданими та системами озброєнь. Він додав, що жодного іншого розгортання в межах альянсу досі не відбувалося. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Мекканська угода не має наступального характеру, і що Туреччина не відправлятиме війська до іншої країни для проведення атак на її території.

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