在比利时首都布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，各方未能就波兰、意大利和丹麦推动的更严格移民政策措辞达成一致。三个国家的倡议获得多数领导人支持，但法国、西班牙和卢森堡表示反对，RMF24报道。

图斯克与桑切斯的争论

据这家波兰媒体消息，在闭门讨论期间，波兰总理唐纳德·图斯克与西班牙政府首脑佩德罗·桑切斯发生激烈争论。RMF24的一名消息人士称，这场谈话非常紧张。

桑切斯主张将数十万无证移民的居留合法化。他认为，规范其身份将有助于融入社会、保护劳动权利并控制局势。据RMF24报道，图斯克反对这一做法，认为这可能鼓励非法越境，并影响欧盟其他国家的安全。

该媒体写道，波兰总理支持加强对欧盟外部边界的保护、打击非法移民、驱逐违法外国人，以及采取更严格的庇护政策的可能性。

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峰会结论的制定工作

波兰内政和行政部副部长马切伊·杜什奇克表示，波兰与丹麦和意大利一道，已准备好在欧洲理事会会议上进行战略讨论。他表示，几乎所有成员国都认同这三个国家提出的方向，但需要说服法国和西班牙。

RMF24还援引非官方消息称，图斯克曾短暂离开会议厅，与波兰代表团进行磋商。据称，捷克和匈牙利总理不愿在他缺席时作出决定，而欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔致电波兰总理，请他返回谈判。

欧盟峰会的最终结论规定，欧盟委员会将制定应对与移民涌入欧盟外部边界有关的危机情况的机制。波兰坚持，这类机制应考虑到各国的具体情况，尤其是其与白俄罗斯边境持续面临的移民压力。

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