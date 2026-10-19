Na szczycie UE w Brukseli, stolicy Belgii, nie udało się uzgodnić ostrzejszych sformułowań dotyczących polityki migracyjnej, promowanych przez Polskę, Włochy i Danię. Inicjatywę trzech państw poparła większość liderów, jednak sprzeciwiły się jej Francja, Hiszpania i Luksemburg, informuje RMF24.

Spór Tuska i Sancheza

Według informacji polskiego medium podczas zamkniętej dyskusji premier Polski Donald Tusk ostro posprzeczał się z szefem hiszpańskiego rządu Pedrem Sanchezem. Rozmówca RMF24 nazwał tę rozmowę bardzo napiętą.

Sanchez opowiadał się za legalizacją pobytu setek tysięcy migrantów bez dokumentów. Argumentował, że uregulowanie ich statusu będzie sprzyjać integracji, ochronie praw pracowniczych i kontroli nad sytuacją. Tusk, według RMF24, sprzeciwił się takiemu podejściu, uznając, że może ono zachęcać do nielegalnego przekraczania granic i wpłynąć na bezpieczeństwo innych państw Unii Europejskiej.

Jak pisze medium, polski premier poparł wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic UE, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, deportację cudzoziemców łamiących prawo, a także możliwość stosowania surowszej polityki azylowej.

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Prace nad konkluzjami szczytu

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Polski Maciej Duszczyk oświadczył, że Polska wraz z Danią i Włochami była gotowa do strategicznej dyskusji na posiedzeniu Rady Europejskiej. Jak powiedział, praktycznie wszystkie państwa członkowskie podzielają kierunek zaproponowany przez trzy kraje, jednak trzeba przekonać Francję i Hiszpanię.

RMF24, powołując się również na nieoficjalne informacje, podaje, że Tusk na krótko opuścił salę obrad, aby skonsultować się z polską delegacją. Premierzy Czech i Węgier rzekomo nie chcieli podejmować decyzji pod jego nieobecność, a przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zadzwonił do polskiego premiera i poprosił go o powrót do rozmów.

W końcowych konkluzjach szczytu UE przewidziano opracowanie przez Komisję Europejską mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z napływem migrantów na zewnętrzne granice Unii. Polska nalega, aby takie mechanizmy uwzględniały specyfikę poszczególnych państw, w tym stałą presję migracyjną na jej granicy z Białorusią.

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