Посол Ирана в Багдаде Мохаммад Аль-Садег заявил, что Ирак согласился выслать из Иракского Курдистана иранские курдские оппозиционные группы или передать их Тегерану. Дипломат сообщил об этом после заседания совместного ирано-иракского комитета по безопасности, состоявшегося 19 октября в Багдаде, сообщает The National.

Заявление иранского посла

В публикации в X Аль-Садег заявил, что стороны договорились «вывести элементы иранских сепаратистских террористических групп из Курдистанского региона Ирака или передать их Ирану». Иракскую делегацию на переговорах возглавлял советник по национальной безопасности Касим Аль-Аббуди; во встрече также участвовали представители полуавтономного Курдистанского региона.

Официальное сообщение Ирака о встрече не содержало упоминания о возможном выдворении или передаче членов этих групп. В нем говорилось, что стороны обсудили выполнение двустороннего соглашения о безопасности, нерешенные вопросы и соответствующие пути их урегулирования. Иракские власти, администрация Курдистанского региона и Касим Аль-Аббуди не сразу прокомментировали заявление иранского посла.

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Соглашение о безопасности 2023 года

В марте 2023 года Багдад и Тегеран заключили соглашение о безопасности. По его условиям Ирак обязался разоружить иранские курдские оппозиционные группировки, переместить их дальше от границы с Ираном и не допускать использования иракской территории для атак на соседнее государство.

Речь, в частности, шла о Демократической партии Иранского Курдистана, «Комале», Партии свободной жизни Курдистана и Партии свободы Курдистана. Они должны были сдать тяжелое вооружение и переехать в лагеря, расположенные дальше от границы. Иракские чиновники ранее сообщали, что семьи переселят в пять определенных лагерей в Курдистанском регионе, а Агентство ООН по делам беженцев будет рассматривать заявления о предоставлении убежища.

Тегеран обвиняет эти организации в терроризме и подстрекательстве к беспорядкам. Часть группировок базируется на севере Ирака еще с 1980-х годов и добивается более широких прав для курдского меньшинства в Иране. Багдад заявлял о перемещении бойцов из приграничных районов и закрытии отдельных штабов, однако Иран неоднократно называл эти меры недостаточными и наносил удары беспилотниками и ракетами по лагерям оппозиции в провинциях Эрбиль и Сулеймания.

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