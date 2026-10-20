伊朗驻巴格达大使穆罕默德·萨德格表示，伊拉克已同意将伊朗库尔德反对派组织驱逐出伊拉克库尔德斯坦，或将其移交给德黑兰。这名外交官是在10月19日于巴格达举行的伊朗—伊拉克联合安全委员会会议后作出上述表示的，《The National》报道。

伊朗大使的声明

萨德格在X平台发文称，双方同意“将伊朗分离主义恐怖组织成员从伊拉克库尔德斯坦地区清除出去，或将其移交给伊朗”。伊拉克国家安全顾问卡西姆·阿尔-阿布迪率领伊方代表团参加谈判；半自治的库尔德斯坦地区代表也出席了会议。

伊拉克就此次会议发布的官方声明未提及可能驱逐或移交这些组织成员。声明称，双方讨论了双边安全协议的执行情况、未解决的问题以及相应的解决途径。伊拉克当局、库尔德斯坦地区政府和卡西姆·阿尔-阿布迪未立即就伊朗大使的声明发表评论。

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2023年安全协议

2023年3月，巴格达和德黑兰签署了一项安全协议。根据协议条款，伊拉克承诺解除伊朗库尔德反对派组织的武装，将其迁至远离伊朗边境的地区，并防止伊拉克领土被用于袭击邻国。

其中包括伊朗库尔德斯坦民主党、科马拉、库尔德斯坦自由生活党和库尔德斯坦自由党。这些组织必须交出重型武器，并迁往距离边境更远的营地。伊拉克官员此前表示，相关家庭将被安置到库尔德斯坦地区五个指定营地，联合国难民署将审议庇护申请。

德黑兰指控这些组织从事恐怖主义并煽动骚乱。一些组织自20世纪80年代起就在伊拉克北部设有基地，并寻求为伊朗库尔德少数民族争取更广泛的权利。巴格达表示，已将战斗人员从边境地区转移，并关闭了一些总部，但伊朗多次称这些措施不足，并对埃尔比勒省和苏莱曼尼亚省的反对派营地发动无人机和导弹袭击。

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