Магистратский суд в Рандбурге, ЮАР, отказал бывшему заместителю национального комиссара полиции по раскрытию преступлений Шадраку Сибии в освобождении под залог. Суд пришел к выводу, что обвиняемый может повлиять на доказательства и представляет риск для свидетелей, сообщает Daily Maverick.

Магистрат Глезипхи Мкхасибе учла две угрозы, которые Сибия, согласно материалам слушаний, высказал бывшему соратнику — отцу 16-летней заявительницы по делу. Суд назвал это опасной моделью поведения и отметил, что Сибия знал о статусе мужчины как свидетеля обвинения и о приближении своего ареста.

Риск для свидетелей

16-летняя заявительница, находящаяся под защитой свидетелей, сообщила суду, что боится возможного освобождения Сибии, поскольку он был высокопоставленным сотрудником полиции и, по ее словам, угрожал ее отцу. Другая заявительница, 18-летняя, заявила о тяжелых эмоциональных последствиях производства и страхе перед его возможным выходом на свободу.

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Суд также заслушал информацию о предполагаемых попытках повлиять на связанных с делом людей: подругу 18-летней заявительницы якобы просили дать показания, противоречащие ее заявлению, а одному из свидетелей предлагали деньги в обмен на отзыв обвинений. Мкхасибе не связала эти эпизоды напрямую с Сибией, который находится под стражей, и постановила расследовать их.

Суд считает дело обвинения сильным

Прокуратура утверждала, что перед арестом Сибия очистил данные со своего телефона, уничтожив потенциальные доказательства. Во время слушаний сержант Нокукханья Ндлову зачитала переписку между Сибией и 16-летней заявительницей, в которой он якобы просил присылать откровенные видео и фотографии, а позже приказывал их удалить.

Сибия находится под стражей с 20 сентября. Ему предъявили шесть обвинений, в том числе в изнасиловании 18-летней, сексуальном груминге 16-летней, торговле людьми и небрежном обращении с оружием. Он не признает вину, а его защита настаивает, что сексуальные отношения с 18-летней были добровольными. Суд отметил, что не определяет виновность подсудимого, который считается невиновным, пока его вина не будет доказана. Если решение не будет обжаловано, рассмотрение дела по существу должно начаться 24 ноября 2026 года.

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