Суд ПАР відмовив ексзаступнику комісара поліції Сібії у заставі — Daily Maverick

Магістратський суд у Рандбурзі, ПАР, відмовив колишньому заступнику національного комісара поліції з питань розкриття злочинів Шадраку Сібії у звільненні під заставу. Суд дійшов висновку, що обвинувачений може впливати на докази та становить ризик для свідків, повідомляє Daily Maverick.

Магістратка Глезіпхі Мкхасібе врахувала дві погрози, які Сібія, за матеріалами слухань, висловив колишньому соратнику — батькові 16-річної заявниці у справі. Суд назвав це небезпечною моделлю поведінки та зазначив, що Сібія знав про статус чоловіка як свідка обвинувачення і про наближення свого арешту.

Ризик для свідків

16-річна заявниця, яка перебуває під захистом свідків, повідомила суду, що боїться можливого звільнення Сібії, оскільки він був високопосадовцем поліції та, за її словами, погрожував її батькові. Інша заявниця, 18-річна, заявила про тяжкі емоційні наслідки провадження і страх перед його можливим виходом на волю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суд також почув про ймовірні спроби вплинути на пов’язаних зі справою людей: подругу 18-річної заявниці нібито просили надати свідчення, що суперечать її заяві, а одному зі свідків пропонували гроші в обмін на зняття обвинувачень. Мкхасібе не пов’язала ці епізоди безпосередньо із Сібією, який перебуває під вартою, та постановила їх розслідувати.

Суд вважає справу обвинувачення сильною

Прокуратура стверджувала, що перед арештом Сібія очистив дані зі свого телефона, знищивши потенційні докази. Під час слухань сержантка Нокукханья Ндлову зачитала листування між Сібією та 16-річною заявницею, в якому він нібито просив надсилати відверті відео й фотографії, а згодом наказував їх видалити.

Сібія перебуває під вартою з 20 вересня. Йому висунули шість обвинувачень, зокрема у зґвалтуванні 18-річної, сексуальному грумінгу 16-річної, торгівлі людьми та недбалому поводженні зі зброєю. Він не визнає вини, а його захист наполягає, що сексуальні стосунки з 18-річною були добровільними. Суд зазначив, що не визначає винуватість підсудного, який вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено. Якщо рішення не оскаржать, розгляд справи по суті має початися 24 листопада 2026 року.

Читай нас у