南非兰德堡地方法院拒绝了前国家警察犯罪侦查副总监沙德拉克·西比亚的保释申请。法院认定，被告可能干预证据，并对证人构成风险，《每日马弗里克》报道。

地方法官格莱齐菲·姆卡西贝考虑了西比亚据听证材料向一名前同事发出的两次威胁——该人是本案一名16岁申诉人的父亲。法院称这是一种危险的行为模式，并指出西比亚知道该男子是控方证人，也知道自己即将被捕。

对证人的风险

这名处于证人保护计划中的16岁申诉人告诉法庭，她担心西比亚可能获释，因为他曾是警队高级官员，而且据她所说曾威胁她的父亲。另一名18岁的申诉人表示，该诉讼程序给她带来严重的情绪影响，并害怕他可能重获自由。

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法院还听取了有关涉嫌试图影响与案件有关人员的情况：18岁申诉人的一名朋友据称被要求作出与其陈述相矛盾的证词，而一名证人被提供金钱，以换取撤回指控。姆卡西贝没有将这些事件直接与目前被羁押的西比亚联系起来，并下令对此展开调查。

法院认为控方案件有力

检方称，西比亚在被捕前清除了手机中的数据，销毁了潜在证据。在听证会上，警长诺库汉亚·恩德洛武宣读了西比亚与这名16岁申诉人之间的信息往来，其中他据称要求她发送露骨的视频和照片，随后又命令她删除这些内容。

西比亚自9月20日起被羁押。他面临六项指控，包括强奸一名18岁女子、对一名16岁女子进行性诱骗、人口贩运以及疏忽处理武器。他不认罪，其辩护方坚持称，他与该18岁女子的性关系是自愿的。法院指出，其并未裁定被告是否有罪；在罪名得到证明前，他被视为无罪。若该裁决未被上诉，案件实体审理预计将于2026年11月24日开始。

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