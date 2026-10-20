Sąd Magistracki w Randburgu w RPA odmówił zwolnienia za kaucją Shadrackowi Sibiyi, byłemu zastępcy krajowego komisarza policji ds. wykrywania przestępstw. Sąd uznał, że oskarżony może wpływać na dowody i stanowi zagrożenie dla świadków, informuje Daily Maverick.

Sędzia Gleziphi Mkhasibe wzięła pod uwagę dwie groźby, które Sibiya, według materiałów z rozprawy, skierował do byłego współpracownika — ojca 16-letniej skarżącej w sprawie. Sąd nazwał to niebezpiecznym wzorcem zachowania i zauważył, że Sibiya wiedział o statusie mężczyzny jako świadka oskarżenia oraz o zbliżającym się aresztowaniu.

Ryzyko dla świadków

16-letnia skarżąca, która jest objęta ochroną świadków, powiedziała sądowi, że obawia się możliwego zwolnienia Sibiyi, ponieważ był on wysokim rangą funkcjonariuszem policji i, jak twierdzi, groził jej ojcu. Inna skarżąca, 18-letnia, mówiła o poważnych emocjonalnych konsekwencjach postępowania i strachu przed jego możliwym wyjściem na wolność.

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Sąd usłyszał także o rzekomych próbach wpłynięcia na osoby związane ze sprawą: koleżankę 18-letniej skarżącej rzekomo proszono o złożenie zeznań sprzecznych z jej oświadczeniem, a jednemu ze świadków oferowano pieniądze w zamian za wycofanie oskarżeń. Mkhasibe nie powiązała tych zdarzeń bezpośrednio z Sibiyą, który pozostaje w areszcie, i nakazała ich zbadanie.

Sąd uważa, że sprawa oskarżenia jest mocna

Prokuratura twierdziła, że przed aresztowaniem Sibiya usunął dane ze swojego telefonu, niszcząc potencjalne dowody. Podczas rozprawy sierżant Nokukhanya Ndlovu odczytała wiadomości między Sibiyą a 16-letnią skarżącą, w których miał on rzekomo prosić ją o wysyłanie intymnych nagrań wideo i zdjęć, a później nakazywać ich usunięcie.

Sibiya przebywa w areszcie od 20 września. Postawiono mu sześć zarzutów, w tym gwałtu na 18-latce, seksualnego uwodzenia 16-latki, handlu ludźmi oraz niedbałego obchodzenia się z bronią. Nie przyznaje się do winy, a jego obrona utrzymuje, że relacja seksualna z 18-latką była dobrowolna. Sąd zaznaczył, że nie rozstrzyga o winie oskarżonego, który jest uznawany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona. Jeśli decyzja nie zostanie zaskarżona, rozprawa główna ma rozpocząć się 24 listopada 2026 roku.

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