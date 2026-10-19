Французское правительство вызвало представителей крупных онлайн-платформ на встречу по поводу объявлений о товарах, которые могли быть украдены во время мародерства во Франции в минувшие выходные. Власти хотят, чтобы платформы оперативно удаляли такие предложения и сотрудничали с правоохранительными органами для установления продавцов, сообщает Politico.

Встреча с платформами

Министр цифровых дел Анн Ле Энанф заявила, что от платформ ожидают немедленного удаления соответствующих объявлений. По ее словам, они также должны тесно взаимодействовать с государственными органами, чтобы лица, перепродающие потенциально украденные вещи, могли быть установлены и привлечены к ответственности.

На встречу, назначенную на 19:00, пригласили представителей Vinted, Amazon, eBay, Meta, TikTok и французской платформы Leboncoin. Министр малого бизнеса Серж Папен сообщил, что чиновники работают над координацией следователей и онлайн-платформ для выявления авторов подозрительных объявлений. По словам правительственного источника, с которым общалось издание, для этого планируют ввести специальный протокол.

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Реакция Vinted и позиция Еврокомиссии

Представитель Vinted France заявил, что продажа украденных товаров или призывы к их приобретению строго запрещены правилами сервиса. Компания сообщила, что после событий минувших выходных начала выявлять и удалять объявления, которые могут касаться украденных вещей, а также усилила мониторинг подозрительных предложений.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что продажа награбленных товаров через онлайн-маркетплейсы является новым измерением проблемы, которую Комиссия готова рассматривать вместе с французскими властями. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил местным властям ввести частичный комендантский час вечером 19 октября, чтобы предотвратить новые беспорядки и мародерство. Папен также анонсировал специальный фонд поддержки для примерно 3 тысяч местных предприятий, пострадавших в результате беспорядков.

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