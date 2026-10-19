法国政府召集大型在线平台代表举行会议，讨论上周末法国发生抢劫掠夺期间可能被盗商品的销售信息。政府希望平台迅速删除此类商品信息，并与执法部门合作确认卖家身份，Politico报道。

与平台举行会议

数字事务部长安妮·勒埃南夫表示，预计各平台将立即删除相关信息。她说，平台还必须与政府部门密切合作，以便识别并追究转售可能被盗物品者的责任。

Vinted、Amazon、eBay、Meta、TikTok以及法国平台Leboncoin的代表受邀参加定于19:00举行的会议。小企业部长谢尔日·帕潘表示，官员们正致力于协调调查人员与在线平台，以识别可疑商品信息的发布者。该媒体援引一名政府消息人士的话称，为此计划引入一项特别程序。

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Vinted的回应与欧盟委员会的立场

Vinted France的一名代表表示，出售被盗商品或呼吁购买此类商品均受到该服务规则的严格禁止。该公司称，在上周末事件发生后，已开始识别和删除可能涉及被盗物品的信息，并加强对可疑商品信息的监控。

欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶指出，通过在线交易平台销售掠夺所得商品是这一问题的新层面，委员会准备与法国当局共同处理。法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼指示地方当局于10月19日晚实施部分宵禁，以防止新的骚乱和抢劫掠夺。帕潘还宣布设立一项特别支持基金，用于帮助约3000家受骚乱影响的当地企业。

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