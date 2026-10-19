Francuski rząd wezwał przedstawicieli dużych platform internetowych na spotkanie dotyczące ogłoszeń o towarach, które mogły zostać skradzione podczas grabieży we Francji w miniony weekend. Władze chcą, aby platformy szybko usuwały takie oferty i współpracowały z organami ścigania w celu ustalenia sprzedawców, informuje Politico.

Spotkanie z platformami

Minister ds. cyfryzacji Anne Le Hénanff oświadczyła, że od platform oczekuje się natychmiastowego usunięcia odpowiednich ogłoszeń. Jak zaznaczyła, powinny one również ściśle współpracować z organami państwowymi, aby osoby odsprzedające potencjalnie skradzione rzeczy mogły zostać zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności.

Na spotkanie wyznaczone na godz. 19:00 zaproszono przedstawicieli Vinted, Amazon, eBay, Meta, TikTok oraz francuskiej platformy Leboncoin. Minister małych przedsiębiorstw Serge Papin poinformował, że urzędnicy pracują nad skoordynowaniem działań śledczych i platform internetowych, aby ustalić autorów podejrzanych ogłoszeń. Według źródła rządowego, z którym rozmawiało wydanie, w tym celu planowane jest wprowadzenie specjalnego protokołu.

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Reakcja Vinted i stanowisko Komisji Europejskiej

Przedstawiciel Vinted France oświadczył, że sprzedaż skradzionych towarów lub nawoływanie do ich kupowania są surowo zabronione przez zasady serwisu. Firma poinformowała, że po wydarzeniach z minionego weekendu rozpoczęła wykrywanie i usuwanie ogłoszeń, które mogą dotyczyć skradzionych rzeczy, a także wzmocniła monitorowanie podejrzanych ofert.

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier zaznaczył, że sprzedaż zagrabionych towarów za pośrednictwem internetowych platform handlowych jest nowym wymiarem problemu, którym Komisja jest gotowa zająć się wraz z francuskimi władzami. Premier Francji Sébastien Lecornu polecił lokalnym władzom wprowadzenie częściowej godziny policyjnej wieczorem 19 października, aby zapobiec kolejnym zamieszkom i grabieżom. Papin zapowiedział również specjalny fundusz wsparcia dla około 3 tys. lokalnych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku zamieszek.

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