W Izraelu były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot wyprzedza premiera Binjamina Netanjahu w ocenie respondentów dotyczącej tego, kto lepiej nadaje się na stanowisko szefa rządu. Według sondażu stacji Channel 12, 45% respondentów uważa Eisenkota za bardziej odpowiedniego kandydata na premiera, podczas gdy Netanjahu za takiego uważa 33%.

Różnica wzrosła do 12 punktów

Jak informuje Anadolu Agency, przewaga Eisenkota wynosi 12 punktów procentowych, podczas gdy w poprzednim sondażu wynosiła 10 punktów. Badanie opublikowano osiem dni przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, zaplanowanymi na 27 października.

Sondaż prognozuje partii Eisenkota Jaszar 24 miejsca w 120-osobowym Knesecie. Partia Netanjahu, Likud, może zdobyć 21 mandatów, według badania.

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Rozkład poparcia dla partii

Partia byłego premiera Naftalego Bennetta Razem może otrzymać 14 miejsc. Demokratom Jaira Golana oraz Arabskiemu Zjednoczonemu Związkowi prognozuje się po dziewięć mandatów. Partiom: Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana, ultraortodoksyjnemu Szasowi oraz Żydowskiej Sile ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira sondaż daje po osiem miejsc.

Żydowskie partie sprzeciwiające się Netanjahu mogą łącznie zdobyć 55 mandatów, o dwa więcej niż w poprzednim badaniu. Koalicji rządowej prognozuje się 51 miejsc. Kolejne 14 mandatów mogą zdobyć dwie partie arabskie, jednak ich udział w przyszłej koalicji pozostaje niepewny.

W osobnym pytaniu Bennett również wyprzedził Netanjahu pod względem przydatności do sprawowania urzędu premiera: 39% respondentów wybrało byłego szefa rządu, 34% — Netanjahu, a 22% nie uznało żadnego z nich za odpowiedniego. Poparcie dla Netanjahu wyrażone przez prezydenta USA Donalda Trumpa nie wpłynie na wybór 64% respondentów. Kolejne 17% oświadczyło, że z tego powodu jest mniej skłonne poprzeć Likud, a 12% stwierdziło, że poparcie Trumpa wzmocniło ich poparcie dla partii Netanjahu.

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