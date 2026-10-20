在以色列，前总参谋长加迪·艾森科特在受访者对谁更适合担任政府首脑的评价中领先于总理本雅明·内塔尼亚胡。根据Channel 12电视台的一项民调，45%的受访者认为艾森科特是更适合担任总理的候选人，而认为内塔尼亚胡更适合的占33%。

差距扩大至12个百分点

据阿纳多卢通讯社报道，艾森科特的领先优势为12个百分点，而在此前的民调中为10个百分点。这项调查在定于10月27日举行的以色列议会选举前八天公布。

民调预测，艾森科特的“亚沙尔”党将在拥有120个席位的以色列议会中获得24席。调查数据显示，内塔尼亚胡所属的利库德集团可能获得21席。

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各党支持度分布

前总理纳夫塔利·贝内特的“共同”党可能获得14席。亚伊尔·戈兰的“民主党”和阿拉伯联合名单预计各获得9席。阿维格多·利伯曼的“以色列是我们的家园”党、极端正统派沙斯党以及国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔的“犹太力量”党，民调预计各获得8席。

反对内塔尼亚胡的犹太政党合计可能获得55席，比此前的调查多2席。执政联盟预计获得51席。另外两个阿拉伯政党可能获得14席，但它们是否参与未来联盟仍不确定。

在另一项问题中，贝内特在担任总理的适合度方面也领先于内塔尼亚胡：39%的受访者选择前政府首脑，34%选择内塔尼亚胡，22%认为两人都不适合。美国总统唐纳德·特朗普对内塔尼亚胡表达的支持不会影响64%受访者的选择。另外17%表示，这使他们更不倾向于支持利库德集团；12%表示，特朗普的支持加强了他们对内塔尼亚胡所属政党的支持。

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