В Израиле бывший начальник Генерального штаба Гади Эйзенкот опережает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в оценке респондентов относительно того, кто лучше подходит на должность главы правительства. Согласно опросу телеканала Channel 12, 45% респондентов считают Эйзенкота более подходящим кандидатом на должность премьера, тогда как Нетаньяху таковым считают 33%.

Разрыв вырос до 12 пунктов

Как сообщает Anadolu Agency, преимущество Эйзенкота составляет 12 процентных пунктов, тогда как в предыдущем опросе оно равнялось 10 пунктам. Исследование обнародовали за восемь дней до парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября.

Опрос прогнозирует партии Эйзенкота «Яшар» 24 места в 120-местном Кнессете. Партия Нетаньяху «Ликуд», по данным исследования, может получить 21 мандат.

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Распределение поддержки партий

Партия бывшего премьер-министра Нафтали Беннета «Вместе» может получить 14 мест. «Демократам» Яира Голана и Арабскому объединенному списку прогнозируют по девять мандатов. Партиям «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, ультраортодоксальной ШАС и партии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Еврейская сила» опрос отводит по восемь мест.

Еврейские партии, выступающие против Нетаньяху, могут в совокупности получить 55 мандатов, что на два больше, чем в предыдущем исследовании. Правительственной коалиции прогнозируют 51 место. Еще 14 мандатов могут получить две арабские партии, однако их участие в будущей коалиции остается неопределенным.

В отдельном вопросе Беннет также опередил Нетаньяху по пригодности к должности премьера: 39% респондентов выбрали бывшего главу правительства, 34% — Нетаньяху, а 22% не признали подходящим ни одного из них. Поддержка президента США Дональда Трампа, которую он выразил Нетаньяху, не повлияет на выбор 64% респондентов. Еще 17% заявили, что из-за этого менее склонны поддержать «Ликуд», а 12% сказали, что поддержка Трампа усилила их поддержку партии Нетаньяху.

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