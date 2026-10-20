W Korei Południowej wskaźnik samobójstw wśród osób w wieku od 10 do 19 lat wzrósł w 2025 roku o 7,5%, do 8,6 przypadku na 100 tys. mieszkańców. To najwyższy wynik od rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 1983 roku, informuje Korea Herald. Nastolatkowie byli jedyną grupą wiekową, w której odnotowano wzrost tego wskaźnika.

Łącznie w kraju zarejestrowano w ubiegłym roku 14 144 zgonów w wyniku samobójstwa, o 728 mniej niż w 2024 roku. Ogólny wskaźnik spadł z 29,1 do 27,8 przypadku na 100 tys. mieszkańców, czyli o 4,7%. Wskaźniki zmniejszyły się we wszystkich pozostałych grupach wiekowych, w tym wśród osób w wieku od 20 lat.

Statystyki wśród uczniów

Według danych Ministerstwa Edukacji w 2025 roku w kraju odnotowano 244 zgony samobójcze wśród uczniów: sześć wśród dzieci szkół podstawowych, 92 wśród uczniów szkół średnich pierwszego stopnia i 146 wśród uczniów szkół średnich drugiego stopnia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W danych ministerstwa najczęściej wskazywano problemy rodzinne — w 77 przypadkach. Problemy psychiatryczne występowały w 58 przypadkach, problemy z nauką i wyborem zawodu — w 54, a trudności w relacjach z innymi ludźmi — w 38. W 79 przypadkach przyczyny nie ustalono. Eksperci podkreślają, że takie zgony zwykle nie mają jednej przyczyny: na stan nastolatków mogą jednocześnie wpływać lęk, depresja, presja związana z nauką, konflikty rodzinne, relacje z rówieśnikami i trudności finansowe.

Działania rządu

Na początku tego miesiąca rząd przedstawił plan obniżenia wskaźnika samobójstw wśród nastolatków z 8 przypadków na 100 tys. mieszkańców w 2024 roku do 4,2 do 2035 roku. Ministerstwo Edukacji planuje zwiększyć liczbę interwencyjnych zespołów zdrowia psychicznego wyjeżdżających do szkół z 56 w 2025 roku do 100 w 2030 roku.

W tym roku zwiększono również finansowanie programu bonów na wsparcie zdrowia psychicznego uczniów z 8 mld do 10 mld wonów. Program obejmie nie tylko leczenie medyczne, ale także konsultacje. Specjaliści apelują o rozwijanie w szkołach szerszych programów wsparcia zdrowia psychicznego, dostępnych dla uczniów jeszcze przed wystąpieniem sytuacji kryzysowych.

Czytaj nas na