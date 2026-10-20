韩国青少年自杀率升至纪录新高——《韩国先驱报》

韩国10至19岁人群的自杀率在2025年上升7.5%，达到每10万人8.6例。这是自1983年开始统计以来的最高水平，《韩国先驱报》报道。青少年是唯一一个该指标出现增长的年龄组。

去年，全国共登记14,144例自杀死亡，比2024年少728例。总体比率从每10万人29.1例降至27.8例，降幅为4.7%。其他所有年龄组的指标均有所下降，包括20岁及以上人群。

学生群体统计数据

根据教育部数据，2025年全国记录了244例学生自杀死亡：其中小学儿童6例、初中生92例、高中生146例。

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教育部数据中最常被列为相关因素的是家庭问题，共77例。精神健康问题涉及58例，学习和职业选择问题涉及54例，与他人关系困难涉及38例。79例未能确定原因。专家强调，这类死亡通常并非由单一原因造成：焦虑、抑郁、学业压力、家庭冲突、同伴关系和经济困难可能同时影响青少年的状况。

政府措施

本月早些时候，政府提出一项计划，拟将青少年自杀率从2024年每10万人8例降至2035年的4.2例。教育部计划将前往学校的紧急心理健康小组数量从2025年的56个增加到2030年的100个。

今年，学生心理健康支持券项目的资金也从80亿韩元增至100亿韩元。该项目不仅涵盖医疗治疗，也包括咨询服务。专家呼吁在学校发展更广泛的心理健康支持项目，让学生在危机出现前即可获得服务。

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