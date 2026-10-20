В Южной Корее уровень самоубийств среди людей в возрасте от 10 до 19 лет в 2025 году вырос на 7,5% — до 8,6 случая на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель с начала ведения такой статистики в 1983 году, сообщает Korea Herald. Подростки стали единственной возрастной группой, для которой зафиксировали рост этого показателя.

Всего в стране в прошлом году зарегистрировали 14 144 смерти вследствие самоубийства — на 728 меньше, чем в 2024 году. Общий уровень снизился с 29,1 до 27,8 случая на 100 тысяч населения, или на 4,7%. Показатели сократились во всех остальных возрастных группах, в том числе среди людей в возрасте от 20 лет.

Статистика среди школьников

По данным Министерства образования, в 2025 году в стране зафиксировали 244 смерти вследствие самоубийства среди учащихся: шесть — среди детей начальной школы, 92 — среди учеников средней школы и 146 — среди старшеклассников.

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Среди факторов в данных министерства чаще всего указывались семейные проблемы — в 77 случаях. Психиатрические проблемы фигурировали в 58 случаях, проблемы с учебой и выбором профессии — в 54, трудности в отношениях с другими людьми — в 38. В 79 случаях причину не установили. Эксперты подчеркивают, что такие смерти обычно не имеют одной причины: на состояние подростков одновременно могут влиять тревога, депрессия, учебное давление, семейные конфликты, отношения со сверстниками и финансовые трудности.

Меры правительства

Ранее в этом месяце правительство представило план сократить уровень самоубийств среди подростков с 8 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году до 4,2 к 2035 году. Министерство образования планирует увеличить количество экстренных групп психического здоровья, которые выезжают в школы, с 56 в 2025 году до 100 в 2030 году.

Также финансирование программы ваучеров для поддержки психического здоровья учащихся в этом году увеличили с 8 млрд до 10 млрд вон. Программа будет охватывать не только медицинское лечение, но и консультации. Специалисты призывают развивать в школах более широкие программы поддержки психического здоровья, доступные для учащихся еще до возникновения кризисных ситуаций.

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