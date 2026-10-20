Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung weźmie w piątek udział w drugim posiedzeniu plenarnym Komitetu ds. Racjonalizacji Regulacji. Spotkanie ma być poświęcone łagodzeniu ograniczeń na rzecz rozwoju zaawansowanych branż oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Drugie posiedzenie komitetu

Jak informuje Korea Herald, pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się w kwietniu. Według administracji prezydenta uczestnicy omówią złagodzenie przepisów regulacyjnych w celu wsparcia planu rozwoju administracji Lee Jae-myunga, ukierunkowanego na wzrost regionów, a także w celu wzmocnienia pozycji kraju w zaawansowanych branżach.

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Branże do omówienia

Urzędnicy mają przedstawić rozwiązania dotyczące barier regulacyjnych dla rozwoju robotyki, produkcji półprzewodników, centrów danych dla sztucznej inteligencji, pojazdów autonomicznych i biotechnologii. Osobno podczas posiedzenia planowane jest rozpatrzenie racjonalizacji niepotrzebnych przepisów w celu pobudzenia wzrostu spółek venture capital.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji prezydenta, ministerstw finansów, nauki, spraw wewnętrznych, przemysłu, zdrowia i pracy oraz urzędu odpowiedzialnego za kwestie gruntowe, a także eksperci z lokalnych firm i szerszego sektora prywatnego.

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