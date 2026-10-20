Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в пятницу примет участие во втором пленарном заседании Комитета по рационализации регулирования. Встреча должна быть посвящена смягчению ограничений для развития передовых отраслей и обеспечению сбалансированного развития страны.

Второе заседание комитета

Как сообщает Korea Herald, первое заседание комитета состоялось в апреле. По данным администрации президента, участники обсудят смягчение регуляторных норм для поддержки плана развития администрации Ли Чжэ Мёна, ориентированного на рост регионов, а также для укрепления позиций страны в передовых отраслях.

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Отрасли для обсуждения

Чиновники должны представить решения по регуляторным препятствиям для развития робототехники, производства полупроводников, центров обработки данных для искусственного интеллекта, автономных автомобилей и биотехнологий. Отдельно на заседании планируют рассмотреть рационализацию ненужных норм для стимулирования роста венчурных компаний.

Во встрече примут участие представители администрации президента, министерств финансов, науки, внутренних дел, промышленности, здравоохранения, труда и ведомства, отвечающего за земельные вопросы, а также эксперты местных компаний и более широкого частного сектора.

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