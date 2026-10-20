Лі Чже Мьон візьме участь у засіданні з дерегуляції в Південній Кореї — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон у п’ятницю візьме участь у другому пленарному засіданні комітету з раціоналізації регулювання. Зустріч має бути присвячена послабленню обмежень для розвитку передових галузей і забезпеченню збалансованого розвитку країни.

Друге засідання комітету

Як повідомляє Korea Herald, перше засідання комітету відбулося у квітні. За даними адміністрації президента, учасники обговорять послаблення регуляторних норм для підтримки плану розвитку адміністрації Лі Чже Мьона, орієнтованого на зростання регіонів, а також для зміцнення позицій країни у передових індустріях.

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Галузі для обговорення

Посадовці мають представити рішення щодо регуляторних перешкод для розвитку робототехніки, виробництва напівпровідників, центрів обробки даних для штучного інтелекту, автономних автомобілів і біотехнологій. Окремо на засіданні планують розглянути раціоналізацію непотрібних норм для стимулювання зростання венчурних компаній.

У зустрічі візьмуть участь представники адміністрації президента, міністерств фінансів, науки, внутрішніх справ, промисловості, охорони здоров’я, праці та відомства, відповідального за земельні питання, а також експерти місцевих компаній і ширшого приватного сектору.

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