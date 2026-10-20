Szef Narodowego Instytutu Obrony Cywilnej Peru, Luis Enrique Vásquez Guerrero, poinformował o 12 ofiarach śmiertelnych w wyniku pożarów lasów w kraju. Jak podaje The Rio Times, urzędnik przekazał te dane 19 października w wywiadzie dla Exitosa. Nie sprecyzował, od jakiej daty liczona jest liczba ofiar.

Według Vásqueza cztery osoby zginęły w regionie Cusco, trzy w Cajamarce, po dwie w Apurímac i Pasco, a jeszcze jedna osoba w Puno. Poinformował również o 832 poszkodowanych, głównie z oparzeniami.

W chwili składania oświadczenia w Peru odnotowano 12 aktywnych pożarów, a kolejne 12 udało się opanować. Urzędnik nazwał najtrudniejszą sytuację w rejonie Río Tambo w centralnym regionie Junín, gdzie trwały cztery aktywne pożary. Na początku października gazeta Correo informowała o sześciu ofiarach śmiertelnych pożarów.

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Ostrzeżenie dotyczące El Niño

16 października peruwiańska międzyinstytucjonalna komisja ENFEN ogłosiła alarm z powodu przybrzeżnego zjawiska El Niño. Komisja prognozuje, że ocieplenie wód morskich u wybrzeży Peru prawdopodobnie utrzyma się na nadzwyczajnym poziomie do stycznia 2027 roku.

ENFEN oczekuje opadów powyżej normy na północnym i centralnym wybrzeżu kraju do końca 2026 roku. Od listopada prognozowany jest również wyższy od normy przepływ w rzekach Tumbes, Chira, Piura, La Leche i Jequetepeque. Dla południowych obszarów wysokogórskich i Amazonii przewiduje się normalną lub niższą od normy ilość opadów.

Oświadczenie ministra

Minister transportu i komunikacji José Angello Tangkerlini oświadczył, że poprzedni rząd wiedział o prognozie dotyczącej El Niño, jednak część prac profilaktycznych nie została wykonana na czas. Według niego prace w 536 krytycznych punktach kraju wykonano w 70%.

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