Глава Национального института гражданской обороны Перу Луис Энрике Васкес Герреро сообщил о 12 погибших в результате лесных пожаров в стране. Как сообщает The Rio Times, эти данные чиновник озвучил 19 октября в интервью Exitosa. Он не уточнил, с какой даты ведется подсчет погибших.

По словам Васкеса, четыре человека погибли в регионе Куско, трое — в Кахамарке, по двое — в Апуримаке и Паско, еще один человек — в Пуно. Он также сообщил о 832 пострадавших, преимущественно с ожогами.

На момент заявления в Перу фиксировали 12 активных пожаров, еще 12 удалось взять под контроль. Наиболее сложной чиновник назвал ситуацию в районе Рио-Тамбо в центральном регионе Хунин, где продолжались четыре активных пожара. В начале октября газета Correo сообщала о шести погибших в результате пожаров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение относительно Эль-Ниньо

Перуанская межведомственная комиссия ENFEN 16 октября объявила тревогу из-за прибрежного явления Эль-Ниньо. Комиссия прогнозирует, что потепление моря у побережья Перу, вероятно, будет сохраняться на чрезвычайном уровне до января 2027 года.

ENFEN ожидает осадков выше нормы на северном и центральном побережье страны до конца 2026 года. С ноября также прогнозируется сток рек выше нормы в реках Тумбес, Чира, Пиура, Ла-Лече и Хекетепеке. Для южных высокогорных районов и Амазонии прогнозируется нормальное или ниже нормы количество осадков.

Заявление министра

Министр транспорта и коммуникаций Хосе Анджелло Тангкерлини заявил, что предыдущее правительство знало о прогнозе относительно Эль-Ниньо, однако часть профилактических работ не была выполнена вовремя. По его словам, работы в 536 критических точках страны выполнены на 70%.

Читай нас в