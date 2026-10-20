秘鲁国家民防研究所所长路易斯·恩里克·巴斯克斯·格雷罗表示，该国森林火灾已造成12人死亡。据《The Rio Times》报道，这名官员于10月19日在接受Exitosa采访时公布了这一数据。他未说明死亡人数从何时开始统计。

巴斯克斯表示，库斯科地区有4人死亡，卡哈马卡有3人死亡，阿普里马克和帕斯科各有2人死亡，普诺另有1人死亡。他还报告了832人受伤，其中大多数为烧伤。

在发表声明时，秘鲁记录到12起活跃火灾，另有12起已得到控制。这名官员称，中部胡宁地区里奥坦博一带的情况最为严峻，那里有4起活跃火灾仍在持续。10月初，报纸Correo报道称，火灾已造成6人死亡。

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关于厄尔尼诺的警报

10月16日，秘鲁跨部门委员会ENFEN因沿岸厄尔尼诺现象发布警报。该委员会预测，秘鲁沿海海域升温可能将维持在异常水平，直至2027年1月。

ENFEN预计，到2026年底，该国北部和中部沿海地区的降水将高于正常水平。从11月起，通贝斯河、奇拉河、皮乌拉河、拉莱切河和赫克特佩克河的径流也预计将高于正常水平。南部高地和亚马孙地区预计降水量正常或低于正常水平。

部长声明

交通和通信部长何塞·安杰洛·唐克利尼表示，上一届政府知道有关厄尔尼诺的预测，但部分预防性工程未能及时完成。据他介绍，全国536个关键点的工程已完成70%。

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