巴西高等选举法院要求Meta在24小时内证明，其平台对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦及其对手、参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选内容给予平等对待。若未能满足这一要求，该公司将面临每日罚款。

法院提高可能的罚款金额

据France 24报道，该决定是在卢拉竞选团队投诉后作出的。这位现任总统的竞选团队表示，Meta限制了其竞选内容在网络上的传播，并在决定性的第二轮选举前偏袒博索纳罗。

上周四，高等选举法院的一名法官命令Meta在第二轮投票结束前对两名候选人适用相同规则。当时，违反该裁决将面临每日50万雷亚尔、约合10万美元的罚款。

新裁决指出，Meta未能证明其已满足这一要求。因此，可能的每日罚款提高至100万雷亚尔，约合20万美元。

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Meta的立场及卢拉竞选团队的声明

拥有Facebook、WhatsApp和Instagram的Meta否认曾偏袒任何一名选举参与者。该公司此前表示，卢拉竞选团队的部分广告因并非仅限于巴西的技术问题而被错误停用。

卢拉竞选团队还表示，WhatsApp人工智能工具中的限制措施适用不均。该团队称，与卢拉相关的竞选内容受到限制，而博索纳罗的材料则未受到此类限制。

巴西总统选举第二轮将于10月25日举行。本月初，45岁的弗拉维奥·博索纳罗——前总统雅伊尔·博索纳罗之子——在首轮投票中领先卢拉，民调预测选情将十分胶着。

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