Высший избирательный суд Бразилии обязал компанию Meta в течение 24 часов доказать, что ее платформы одинаково относятся к предвыборному контенту президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его соперника, сенатора Флавиу Болсонару. За невыполнение требования компании грозит ежедневный штраф.

Суд увеличил возможный штраф

Как сообщает France 24, решение приняли после жалоб штаба Лулы. Кампания действующего президента заявила, что Meta ограничивает его предвыборный контент в сети и способствует Болсонару накануне решающего второго тура выборов.

В прошлый четверг судья Высшего избирательного суда обязал Meta применять одинаковые правила к обоим кандидатам до завершения второго тура. Тогда за невыполнение решения предусматривался штраф в 500 тысяч реалов, или около 100 тысяч долларов США, в день.

В новом решении указано, что Meta не продемонстрировала выполнение этого требования. Поэтому возможный ежедневный штраф увеличили до 1 миллиона реалов, или около 200 тысяч долларов США.

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Позиция Meta и заявления штаба Лулы

Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, отрицает, что действовала в пользу одного из участников выборов. Компания ранее заявляла, что часть рекламных объявлений кампании Лулы была ошибочно деактивирована из-за технических проблем, не ограниченных Бразилией.

Штаб Лулы также заявил о неравномерном применении ограничений в инструменте искусственного интеллекта WhatsApp. По его словам, связанный с Лулой предвыборный контент ограничивали, тогда как в отношении материалов Болсонару таких ограничений не было.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 25 октября. В начале месяца 45-летний Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, опередил Лулу в первом туре, а опросы прогнозируют близкую борьбу.

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