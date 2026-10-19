Суд Бразилії дав Meta 24 години, щоб довести рівне ставлення — France 24

Вищий виборчий суд Бразилії зобов’язав компанію Meta протягом 24 годин довести, що її платформи однаково ставляться до передвиборчого контенту президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та його суперника, сенатора Флавіу Болсонару. За невиконання вимоги компанії загрожує щоденний штраф.

Суд збільшив можливий штраф

Як повідомляє France 24, рішення ухвалили після скарг штабу Лули. Кампанія чинного президента заявила, що Meta обмежує його передвиборчий контент у мережі та сприяє Болсонару напередодні вирішального другого туру виборів.

Минулого четверга суддя Вищого виборчого суду зобов’язав Meta застосовувати однакові правила до обох кандидатів до завершення другого туру. Тоді за невиконання рішення передбачався штраф у 500 тисяч реалів, або близько 100 тисяч доларів США, на день.

У новому рішенні зазначено, що Meta не продемонструвала виконання цієї вимоги. Тому можливий щоденний штраф збільшили до 1 мільйона реалів, або близько 200 тисяч доларів США.

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Позиція Meta та заяви штабу Лули

Meta, якій належать Facebook, WhatsApp та Instagram, заперечує, що діяла на користь одного з учасників виборів. Компанія раніше заявляла, що частину рекламних оголошень кампанії Лули помилково деактивували через технічні проблеми, не обмежені Бразилією.

Штаб Лули також заявив про нерівне застосування обмежень в інструменті штучного інтелекту WhatsApp. За його словами, пов’язаний із Лулою виборчий контент обмежували, тоді як щодо матеріалів Болсонару таких обмежень не було.

Другий тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 25 жовтня. На початку місяця 45-річний Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару, випередив Лулу в першому турі, а опитування прогнозують близьку боротьбу.

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