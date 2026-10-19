Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zobowiązał firmę Meta do udowodnienia w ciągu 24 godzin, że jej platformy jednakowo traktują treści wyborcze prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy i jego rywala, senatora Flávia Bolsonaro. Za niewykonanie wymogu firmie grozi dzienna kara finansowa.

Sąd zwiększył możliwą karę

Jak informuje France 24, decyzję podjęto po skargach sztabu Luli. Kampania urzędującego prezydenta oświadczyła, że Meta ogranicza jego treści wyborcze w sieci i sprzyja Bolsonaro przed decydującą drugą turą wyborów.

W miniony czwartek sędzia Najwyższego Sądu Wyborczego nakazał Mecie stosowanie takich samych zasad wobec obu kandydatów do zakończenia drugiej tury. Wówczas za niewykonanie decyzji przewidziano karę w wysokości 500 tys. reali, czyli około 100 tys. dolarów dziennie.

W nowej decyzji wskazano, że Meta nie wykazała wykonania tego wymogu. Dlatego możliwą dzienną karę zwiększono do 1 mln reali, czyli około 200 tys. dolarów.

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Stanowisko Mety i oświadczenia sztabu Luli

Meta, do której należą Facebook, WhatsApp i Instagram, zaprzecza, że działała na korzyść jednego z uczestników wyborów. Firma wcześniej oświadczyła, że część reklam kampanii Luli została omyłkowo dezaktywowana z powodu problemów technicznych, które nie ograniczały się do Brazylii.

Sztab Luli oświadczył również, że ograniczenia były nierówno stosowane w narzędziu sztucznej inteligencji WhatsAppa. Według niego treści wyborcze związane z Lulą były ograniczane, podczas gdy wobec materiałów Bolsonaro takich ograniczeń nie było.

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii odbędzie się 25 października. Na początku miesiąca 45-letni Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, wyprzedził Lulę w pierwszej turze, a sondaże przewidują wyrównaną rywalizację.

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